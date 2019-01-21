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В Госдуме защищают фигуристку, высказавшуюся о пользе допинга

Спорт

«Что с вами, люди???»

Москва, 21 января 2019, 21:05 — REGNUM  В Госдуме назвали «подленьким» осуждение 13-летней фигуристки, высказавшейся о пользе допинга.

«Люди! Что с вами происходит? Тринадцатилетний ребёнок, фигуристка сказала о допинге, не подумав, по — детски наивно. И понеслось. И карьеру — то ей надо закончить, и воспитание — то не то и ещё чего похуже. Люди, откуда эта жестокость?» — возмутилась депутат Госдумы Вера Ганзя (КПРФ) в Facebook.

Она призвала не травить спортсменку, а помочь ей.

«В тяжёлые, кровавые военные годы люди закрывали собой пулеметы, чтобы спасти других. А сейчас готовы разорвать за неосторожное слово. Что с вами, люди??? Гнев надо направлять на тех, кто его реально заслуживает, а не на тех, на ком можно просто отыграться. Делать из девчушки грушу для битья — как-то подленько…» — считает парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, фигуристка 13-летняя фигуристка, тренирующаяся в клубе «Снежные барсы» в Москве, в прямом эфире в инстаграме заявила, что в фигурном катании необходим допинг.

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Допинговые скандалы
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