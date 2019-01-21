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Гол и две передачи Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Эдмонтон»

Спорт

Встреча завершилась со счётом 7:4

Эдмонтон, Канада, 21 января 2019, 08:52 — REGNUM  «Каролина Харрикейнз» одержала победу над «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 7:4.

В составе «Каролины» российский нападающий Андрей Свечников отметился голом и двумя результативными передачами. По дублю оформили форварды Нино Нидеррайтер и Лукас Валльмарк. Ещё по шайбе забросили Брок Макгинн и Джордан Мартинук.

В составе «Эдмонтона» точными бросками отметились Брэндон Мэннинг, Леон Драйзайтль, оформивший дубль, и Зак Кассиан.

На сегодняшний день «Каролина» занимает 19-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 51 очко в 48 матчах. «Эдмонтон» идёт на 22-м месте, в активе команды 49 очков в 49 играх.

«Эдмонтон Ойлерз» (Эдмонтон) — «Каролина Харрикейнз» (Роли) — 4:7 (1:3, 1:3, 2:1).

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