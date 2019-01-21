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Китай отпраздновал Всемирный день снега и Детский лыжный фестиваль

Спорт

Мероприятия направлены на популяризацию зимних видов спорта в Поднебесной в преддверии зимней Олимпиады 2022 года

Пекин, 21 января 2019, 07:17 — REGNUM  Китай отпраздновал Всемирный день снега и Международный детский лыжный фестиваль, сообщает 20 января агентство Синьхуа.

Основные празднования прошли на лыжном курорте «Тайву» в районе Чунли города Чжанцзякоу провинции Хэбэй на севере Поднебесной, где пройдет основная масса лыжных соревнований зимней Олимпиады в Пекине 2022 года.

Порядка 500 детей и подростков собрались в «Тайву» для того, чтобы принять участие в мероприятиях, совмещающих зимние виды спорта и игры, чтобы отпраздновать фестиваль и узнать больше о культуре зимних Олимпийски игр.

В общей сложности 114 зимних курортов Китая присоединились к фестивальным празднованиям. Всё это проводится в том числе и в рамках популяризации зимних видов спорта в Китае в преддверии зимней Олимпиады в Пекине 2022 года. Отметим также, что Всемирный день снега является частью кампании Международной федерации лыжного спорта «Познакомь детей со снегом», целью которой является приучить детей к здоровому отдыху.

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Олимпийские игры
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