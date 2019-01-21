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Осака сыграет со Свитолиной в четвертьфинале Australian Open

Спорт

Осака обыграла Анастасию Севастову со счётом 4:6, 6:3, 6:4

Мельбурн, Австралия, 21 января 2019, 06:49 — REGNUM  Японская теннисистка Наоми Осака одержала победу над представительницей Латвии Анастасией Севастовой в матче четвёртого круга Australian Open. Встреча, продолжавшаяся 1 час 47 минут, завершилась со счётом 4:6, 6:3, 6:4.

Осака семь раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 3 из 4 брейк-пойнтов. На счету её соперницы четыре эйса и 2 и 10 реализованных брейков.

В четвертьфинале турнира Осака сыграет с представительницей Украины Элиной Свитолиной, которая одержала победу над американкой Мэдисон Кис.

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