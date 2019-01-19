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Адвокаты: МОК намерено скрывал доказательства невиновности атлетов из РФ

Спорт

Чтобы закрыть им путь на Олимпиаду в Пхенчхане

Москва, 19 января 2019, 15:59 — REGNUM  Международный олимпийский комитет (МОК) тщательно скрывал доказательства невиновности российских спортсменов перед зимними Олимпийскими играми 2018 года, которые прошли в южнокорейском Пхенчхане. Об этом сегодня, 19 января, заявила адвокатская контора Кристофа Вишеманна, ведущая ряд дел российских спортсменов, которых подозревали в нарушении антидопинговых правил.

«МОК серьезно нарушил процессуальные права спортсменов и скрыл оправдательные доказательства от суда и стороны защиты», — заявили в адвокатской конторе.

Более того, юристы подчеркивают, что фактически у МОК не было никаких доказательств обвинений против российских спортсменов, выдвинутых информатором WADA Григорием Родченковым по событиям Олимпиады в Сочи.

«Родченков сам стал путаться в показаниях, история не такая, какой он нам ее представляет, главе комиссии WADA Ричарду Макларену следовало это признать на ранней стадии разбирательств», — сказано в заявлении адвокатской конторы Кристофа Вишеманна.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2017 году комиссия МОК, которой руководил Денис Освальд пожизнен отстранила от Олимпиады 43 российских спортсменов, также были аннулированы их результаты на Играх в Сочи.

Были поданы 39 апелляций, 28 из которых российские спортсмены полностью выиграли, а оставшимся 11 спортсменам отменили пожизненный запрет на участие в Играх.

Все обвинения, на основании которых были отстранены российские атлеты, были абсолютной ложью, которую выдумал бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, сбежавший в США.

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Наступление на Россию под флагом «борьбы с допингом»
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