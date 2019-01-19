Сергеева и Егошенко стали пятыми на этапе КМ по бобслею в Инсбруке

Берлин, , 15:58 — REGNUM Российские бобслеистки Надежда Сергеева и Юлия Егошенко заняли пятое место в соревнованиях двоек на этапе кубка мира, проходящем в Инсбруке (Австрия), сообщает 19 января Сhampionat.com.

Победителями соревнований стали спортсменки из Германии Штефани Шнайдер и Анн-Кристин Штрак, чей результат составил 1 минуту 46,06 секунды. На втором месте ещё один немецкий дуэт Мариама Яманка и Кира Липперхайде, чье отставание от лидера составило +0,11 секунды. На третьем месте Элана Майерс-Тейлор и Сильвия Хоффманн из США с отставанием от лидера +0,17 секунды.

Отставание от времени лидера Надежды Сергеевой и Юлии Егошенко составило +0,66 секунд.

Ещё она российская двойка бобслеисток в составе Любовь Черных и Юлия Беломестных заняла восьмое место в общем зачете с отставанием +0,88 секунды.