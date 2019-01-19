Организаторы поединка Акавов-Андраде включили гимн СССР вместо российского

Вашингтон, , 09:01 — REGNUM Полную версию гимна Советского Союза вместо гимна России воспроизвели перед поединком между российским боксером Артуром Акавовым и американцем Деметриусом Андраде организаторы боя, трансляция поединка проходила 19 января на телеканале «Матч ТВ».

Данная ошибка произошла в тот момент, когда спортсмены уже вышли на ринг. Российский боксер и его команда удивились гимну СССР, однако решили его не прерывать. После этого гимн Соединенных Штатов исполнила специально приглашенная для этого певица.

Отметим, поединок между российским боксером Артуром Акавовым и американцем Деметриусом Андраде за титул чемпиона Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 72,6 кг состоялся в Нью-Йорке 19 декабря и закончился в пользу Андраде в 12-м раунде техническим нокаутом. Это была вторая попытка для Акавова получить пояс WBO в данном весе.