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Борец из Казахстана получит «бронзу» Олимпиады–2012

Спорт

Российский борец Билял Махов стал серебряным призером

Астана, 18 января 2019, 07:51 — REGNUM  Международный олимпийский комитет (МОК) дисквалифицировал грузинского борца Давита Модзманашвили с Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, сообщили 17 января в пресс-службе МОК.

В олимпийском комитете пояснили, что Модзманашвили нарушил правила Олимпиады 2012 года на присутствие в крови запрещенных препаратов. Спортсмен обязан вернуть серебряную медаль, полученную в борьбе вольным стилем в весовой категории до 120 кг.

Согласно процедуре, российский борец Билял Махов становится серебряным призером, а спортсмен из Казахстана Даулет Шабанбай — бронзовым.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре МОК признал употребление допинга спортсменами из Китая, России, Белоруссии и Греции. В результате три спортсменки из Казахстана стали призерами Олимпийских игр 2008 и 2012 годов.

Читайте ранее в этом сюжете: Спортсменки из Казахстана стали призерами Олимпийских игр 2008 и 2012 года

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