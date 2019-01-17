Четверг, 17 Января 2019 года
14:35:01 МСК

Нурмагомедов не намерен проводить матч-реванш с Макгрегором

Спорт

«А за что давать матч-реванш?», — сказал Нурмагомедов

Махачкала, 17 января 2019, 14:32 — REGNUM  Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов не намерен проводить матч-реванш с ирландцем Конором Макгрегором. ОБ этом сообщает TMZ Sports.

«А за что давать матч-реванш? Перед последним боем он тоже много говорил. Но когда мы зашли в клетку, он ничего не смог сделать», — сказал Нурмагомедов.

Напомним, в октябре 2018 Нурмагомедов одержал победу над Макгрегором болевым приёмом в четвёртом раунде и защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе.

Читайте также: Стали известны три потенциальных соперника на бой с Нурмагомедовым

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Смешанные единоборства
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить