Нурмагомедов не намерен проводить матч-реванш с Макгрегором

Махачкала, , 14:32 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов не намерен проводить матч-реванш с ирландцем Конором Макгрегором. ОБ этом сообщает TMZ Sports.

«А за что давать матч-реванш? Перед последним боем он тоже много говорил. Но когда мы зашли в клетку, он ничего не смог сделать», — сказал Нурмагомедов.

Напомним, в октябре 2018 Нурмагомедов одержал победу над Макгрегором болевым приёмом в четвёртом раунде и защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе.

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