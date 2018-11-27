Стали известны три потенциальных соперника на бой с Нурмагомедовым

Москва, , 13:47 — REGNUM Российский боец Хабиб Нурмагомедов после своей блестящей победы над ирландцем Конором Макгрегором теперь может встретиться в поединке с американцами Тони Фергюсоном и Дастином Пуарье. Об этом заявил глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт.

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Также среди потенциальных соперников он назвал ещё одного — Конора Макгрегора. Уайт назвал бой Макгрегор — Нурмагомедов «потрясающим поединком».

«Хабиб одержал победу, и это означает, что он может встретиться с (американцами) Тони Фергюсоном и Дастином Пуарье, или же провести бой-реванш с Конором», — цитирует ESPN слова Уайта.

При этом отец и тренер российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов заявил, что до 10 декабря обсуждать следующий бой его сына нет смысла. В этот день будет оглашен вердикт Атлетической комиссии штата Невада по инцидентам после боя с Макгрегором.

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Как сообщало ИА REGNUM, 6 октября в Лас-Вегасе российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов победил в поединке с ирландцем Конором Макгрегором, защитив титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе. Однако после поединка в октагоне и в зале началась массовая драка из-за оскорблений, которые были нанесены группой поддержки Макгрегора. После происшествия президент UFC Дана Уайт пригрозил разорвать контракты с бойцами.

Из-за инцидента руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) приняло решение временно отстранить Нурмагомедова и Макгрегора от соревнований. Бойцов дисквалифицировали сроком до 24 октября, затем продлили временную дисквалификацию до следующего заседания Атлетической комиссии штата Невада — до 10 декабря.

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