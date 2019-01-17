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Сингапурский бизнесмен солгал следствию в деле спортсменки из РФ

Спорт

Лилия Шобухова фигурировала в крупном коррупционном скандале в IAAF и ВФЛ

Сингапур, 17 января 2019, 10:22 — REGNUM  Предпринматель Тань Тун Хань признан виновным в даче ложных показаний во время расследования причастности его компании к коррупционного скандалу вокруг российской легкоатлетки Лилии Шобуховой. Такое решение принял суд Сингапура, сообщает газета New Straits Times.

Бизнесмен признал свою вину. В качестве наказания ему назначили тюремное заключение на семь суток.

Суд установил, что в 2014 году $548 тыс. поступили на счет его компании от предприятия из Сенегала. Бизнесмен в ходе расследования пояснил, что деньги пошли на организационные нужды во время чемпионата мира по лёгкой атлетике 2015 года в Пекине. В дальнейшем выяснилось, что средства получил на личный счет муж Лилии Шобуховой.

С Шобуховой связан крупный коррупционного скандал в IAAF и ВФЛА, в результате которого в 2013 году её дисквалифицировали. В 2015 году спортсменку восстановили в правах, однако год спустя она закончила карьеру.

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Допинговые скандалы
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