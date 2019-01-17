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НХЛ решила не проводить Кубок мира в 2020 году

Спорт

Уже поздно планировать проведение турнира на осень 2020 года

НХЛ решила не проводить Кубок мира в 2020 году
Хоккей

Вашингтон, 17 января 2019, 10:11 — REGNUM  Национальная хоккейная лига (НХЛ) приняла решение о том, что в 2020 году Кубок мира проводиться не будет. Об этом 17 января сообщается на сайте лиги.

Отмечается, что НХЛ провели встречу с Ассоциацией игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA). В результате стороны решили, что уже поздно планировать проведение турнира на осень 2020 года.

При этом НХЛ и NHLPA игроков продолжат переговоры о проведении Кубка мира.

Напомним, в прошлый раз Кубок мира состоялся в Торонто в 2016 году. Победителем стала сборная Канады, которая в финале обыграла сборную Европы.

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Хоккей
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