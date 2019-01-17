НХЛ решила не проводить Кубок мира в 2020 году

Вашингтон, , 10:11 — REGNUM Национальная хоккейная лига (НХЛ) приняла решение о том, что в 2020 году Кубок мира проводиться не будет. Об этом 17 января сообщается на сайте лиги.

Отмечается, что НХЛ провели встречу с Ассоциацией игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA). В результате стороны решили, что уже поздно планировать проведение турнира на осень 2020 года.

При этом НХЛ и NHLPA игроков продолжат переговоры о проведении Кубка мира.

Напомним, в прошлый раз Кубок мира состоялся в Торонто в 2016 году. Победителем стала сборная Канады, которая в финале обыграла сборную Европы.