Российские теннисистки сыграют с Данией и Польшей в Кубке Федерации

Мельбурн, Австралия, 14 января 2019, 15:41 — REGNUM Женская сборная России по теннису с командами Дании и Польши в Кубке Федерации сезона-2019. Об этом 14 января сообщается на сайте Федерации тенниса России.
Жеребьёвка турнира состоялась в австралийском Мельбурне, где стартовал первый в сезоне турнир «Большого шлема» — Открытый чемпионат Австралии.
Отмечается, что в составе сборной России выступят Дарья Касаткина, Анастасия Павлюченкова, Анастасия Потапова, Маргарита Гаспарян и Наталья Вихлянцева.
Матчи состоятся с 6 по 9 февраля в польском городе Зелёна-Гура.