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Российские теннисистки сыграют с Данией и Польшей в Кубке Федерации

Спорт

Жеребьёвка турнира состоялась в Мельбурне

Мельбурн, Австралия, 14 января 2019, 15:41 — REGNUM  Женская сборная России по теннису с командами Дании и Польши в Кубке Федерации сезона-2019. Об этом 14 января сообщается на сайте Федерации тенниса России.

Жеребьёвка турнира состоялась в австралийском Мельбурне, где стартовал первый в сезоне турнир «Большого шлема» — Открытый чемпионат Австралии.

Отмечается, что в составе сборной России выступят Дарья Касаткина, Анастасия Павлюченкова, Анастасия Потапова, Маргарита Гаспарян и Наталья Вихлянцева.

Матчи состоятся с 6 по 9 февраля в польском городе Зелёна-Гура.

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