«Кливленд» одержал победу над «Лейкерс» в НБА

Лос-Анджелес, США, , 11:01 — REGNUM «Кливленд Кавальерс» одержал победу над «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 101:95.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Лейкерс» Кайл Кузма, набравший 29 очков.

В составе «Кливленда» наибольшую результативность показал форвард Джеди Осман, набравший 20 очков.

На сегодняшний день «Кливленд» занимает 30-е место в турнирной таблице НБА. «Лейкерс» идут на 13-м месте.

«Лос-Анджелес Лейкерс» (Лос-Анджелес) — «Кливленд Кавальерс» (Кливленд) — 95:101 (24:32, 22:19, 19:24, 30:26).

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