Понедельник, 14 Января 2019 года
11:09:46 МСК

«Кливленд» одержал победу над «Лейкерс» в НБА

Спорт

Встреча завершилась со счётом 101:95

«Кливленд» одержал победу над «Лейкерс» в НБА
Александр Дейнека. Баскетбол. 1962

Лос-Анджелес, США, 14 января 2019, 11:01 — REGNUM  «Кливленд Кавальерс» одержал победу над «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 101:95.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Лейкерс» Кайл Кузма, набравший 29 очков.

В составе «Кливленда» наибольшую результативность показал форвард Джеди Осман, набравший 20 очков.

На сегодняшний день «Кливленд» занимает 30-е место в турнирной таблице НБА. «Лейкерс» идут на 13-м месте.

«Лос-Анджелес Лейкерс» (Лос-Анджелес) — «Кливленд Кавальерс» (Кливленд) — 95:101 (24:32, 22:19, 19:24, 30:26).

Читайте также: «Орландо» одержал победу над «Хьюстоном» в матче НБА

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Баскетбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить