Понедельник, 14 Января 2019 года
09:06:27 МСК

«Калгари» одержал разгромную победу над «Аризоной»

Спорт

Встреча завершилась со счётом 7:1

«Калгари» одержал разгромную победу над «Аризоной»
Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР
Хоккей

Калгари, Канада, 14 января 2019, 08:45 — REGNUM  «Калгари Флэймз» одержал победу над «Аризоной Койотс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 7:1.

В составе «Калгари» по дублю оформили нападающие Марк Джордано и Мэттью Ткачук. Также отличились Шон Монахан, Джонни Годро и Сэм Беннетт. У «Аризоны» единственный точный бросок на счету Джордана Истерли.

На сегодняшний день «Калгари» занимает второе место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 64 очка в 47 матчах. «Аризона» идёт на 22-м месте, в активе команды 43 очка в 45 играх.

«Виннипег Джетс» (Виннипег) — «Анахайм Дакс» (Анахайм) — 4:3 (1:2, 1:1, 1:0, 1:0).

Читайте также: «Виннипег» в овертайме обыграл «Анахайм»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Хоккей
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить