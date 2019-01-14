«Калгари» одержал разгромную победу над «Аризоной»

Калгари, Канада, , 08:45 — REGNUM «Калгари Флэймз» одержал победу над «Аризоной Койотс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 7:1.

В составе «Калгари» по дублю оформили нападающие Марк Джордано и Мэттью Ткачук. Также отличились Шон Монахан, Джонни Годро и Сэм Беннетт. У «Аризоны» единственный точный бросок на счету Джордана Истерли.

На сегодняшний день «Калгари» занимает второе место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 64 очка в 47 матчах. «Аризона» идёт на 22-м месте, в активе команды 43 очка в 45 играх.

«Виннипег Джетс» (Виннипег) — «Анахайм Дакс» (Анахайм) — 4:3 (1:2, 1:1, 1:0, 1:0).

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