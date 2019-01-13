«Сент-Луис» обыграл «Даллас» с помощью дубля Тарасенко

Даллас, США, , 12:17 — REGNUM Хоккейный клуб «Сент-Луис Блюз» одержал верх над хоккеистами команды «Даллас Страз» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 13 января Sport 24.

Игра проходила на льду арены «Амеркан-Эйрлайнс центра» в Далласе и закончилась победой гостей со счетом 3:1.

В составе победителей дубль оформил российский форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко (1-я, 53-я в большинстве), ещё одна шайба на счету коллеги Тарасенко по клубу Патрика Маруна (10-я).

На все это «Даллас» смог ответить только единственной «шайбой престижа», которую на 49-й минуте забросил форвард хозяев Эрик Кондра.

Другие российские участники встречи не отметились в матче результативными действиями.

Отметим, по итогам игры «Сент-Луис» с 42 очками находится на тринадцатом месте восточной конференции НХЛ, «Даллас» там же на шестом с 50 очками.