«Лилль» на выезде разгромил «Кан»

Париж, , 22:55 — REGNUM 11 января между коллективами «Кан» и «Лилль» на стадионе «Мишель д’Орнано» был разыгран матч 20-го тура регулярного сезона Лиги 1 2018/19. Противостояние завершилось уверенной победой гостей.

На 8-й минуте молодой талантливый ивуарийский нападающий Николя Пеп открыл счет — 0:1. Через 12 минут Рафаэл Леау удвоил преимущество «Лилля» после передачи Пепа — 0:2. В конце матча Луис Араухо довел счет до разгромного — 0:3. Через 2 минуты чадский форвард Родриг Казимир Нинга забил «гол престижа» — 1:3.

Статистика матча («Кан"/"Лилль»)

Удары 7/11

Удары в створ ворот 2/6

Процент владения мячом 52%/48%

Нарушения правил 13/17

Поданные угловые 3/2

«Лилль» набрал 37 очков и укрепился на 2-м месте. «Кан» с 18-ю баллами остался на 16-й позиции в таблице Лиги 1.

Стартовые составы команд на матч:

«Кан»: Самба, Бесс, Армугом, Гильбер, Джику, Диоманде, Кауи, Фажр, Нинга, Бовю, Кривелли.

«Лилль»: Меньян, Коне, Сумаоро, Фонте, Челик, Иконе, Бамба, Пеп, Маия, Мендеш, Леау.

Главный арбитр матча: Тома Леонар.

Желтые карточки: Сумаоро — 15, Кривелли — 21, Диоманде — 43, Гильбер — 44.

Красные карточки: Челик — 82.

Голы: Пеп 8 — 0:1, Леау 20 — 0:2, Араухо 90+3 — 0:3, Нинга 90+5 — 1:3.