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В Южной Корее провели опрос на тему сексуальных домогательств в спорте

Спорт

В опросе приняли участие более 1000 человек

Сеул, 11 января 2019, 16:41 — REGNUM  Жертвами сексуального насилия стали не только спортсмены национальной сборной, сообщает YTN.

Согласно опросу о сексуальном насилии в спортивных кругах, несколько десятков спортсменов сообщили, что подверглись сексуальному насилию в спортивных клубах и секциях. Среди жертв также оказались и ученики начальных школ.

В опросе приняли участие участие более 1000 человек. Согласно полученным данным, 5,4% — 58 спортсменов подверглись сексуальному насилию. В общей сложности было выявлено 117 случаев.

Среди 39 опрошенных спортсменов мужского пола 74% (29 человек) подверглись сексуальным домогательствам, 18% (7 человек) физическому контакту и 8% были изнасилованы.

Среди 31 опрошенной спортсменки 64% (20 человек) подверглись сексуальным домогательствам, 10 человек — физическому контакту, и одна была изнасилована.

Среди жертв сексуального насилия 8% пришлось на учеников начальных школ, что подвергло в шок.

По словам экспертов, обычные спортсмены больше подвержены сексуальному насилию, чем спортсмены, вошедшие в состав национальной сборной.

Среднее количество спортсменов, зарегистрированных в Олимпийском комитете Республики Корея, равно 97 000 человек.

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