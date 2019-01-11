Каранка покинул пост главного тренера «Ноттингем Форест»

Ноттингем, Великобритания, , 13:41 — REGNUM Главный тренер английского футбольного клуба «Ноттингем Форест» Айтор Каранка покинул свой пост. Об этом сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что Каранка попросил руководство освободить его от занимаемой должности, на что получил согласие. Стороны уже согласовали детали расторжения контракта.

Временно исполняющим обязанности главного тренера команды будет Саймон Айрлэнд.

Отметим, что Каранка возглавил «Ноттингем Форест» в январе 2018 года, подписав соглашение на 2,5 года. Под его руководством команда в текущем сезоне идёт на седьмом место в турнирной таблице Чемпионшипа.

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