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«Бетис» и «Реал Сосьедад» голов не забили

Спорт

10 января между коллективами «Бетис» и «Реал Сосьедад» на стадионе «Бенито Вильямарин» был разыгран матч 1/8 финала Кубка Испании, завершившийся со счетом 0:0

Мадрид, 11 января 2019, 00:21 — REGNUM  10 января между коллективами «Бетис» и «Реал Сосьедад» на стадионе «Бенито Вильямарин» был разыгран матч 1/8 финала Кубка Испании сезона 2018/19. Противостояние завершилось паритетом сторон.

Статистика матча («Бетис"/"Реал Сосьедад»)

Удары 14/9

Удары в створ ворот 6/3

Процент владения мячом 64%/36%

Нарушения правил 14/12

Поданные угловые 4/4

Стартовые составы команд на матч:

«Бетис»: Роблес, Герреро, Бартра, Манди, Каналес, Карвалью, Хоакин, Гуардадо, Ло Чельсо, Санабрия.

«Реал Сосьедад»: Рульи, Сальдуа, Льоренте, Эрнандес, Ле Норманд, Субельдия, Хуанми, Оярасабаль, Сурутуса, Сангалли, Орхильес.

Главный арбитр матча: Сантьяго Хайме.

Желтые карточки: Сальдуа — 9, Субельдия — 16, Манди — 42, Льоренте — 79.

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