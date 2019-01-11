«Бетис» и «Реал Сосьедад» голов не забили

Мадрид, 11 января 2019, 00:21 — REGNUM 10 января между коллективами «Бетис» и «Реал Сосьедад» на стадионе «Бенито Вильямарин» был разыгран матч 1/8 финала Кубка Испании сезона 2018/19. Противостояние завершилось паритетом сторон.
Статистика матча («Бетис"/"Реал Сосьедад»)
Удары 14/9
Удары в створ ворот 6/3
Процент владения мячом 64%/36%
Нарушения правил 14/12
Поданные угловые 4/4
Стартовые составы команд на матч:
«Бетис»: Роблес, Герреро, Бартра, Манди, Каналес, Карвалью, Хоакин, Гуардадо, Ло Чельсо, Санабрия.
«Реал Сосьедад»: Рульи, Сальдуа, Льоренте, Эрнандес, Ле Норманд, Субельдия, Хуанми, Оярасабаль, Сурутуса, Сангалли, Орхильес.
Главный арбитр матча: Сантьяго Хайме.
Желтые карточки: Сальдуа — 9, Субельдия — 16, Манди — 42, Льоренте — 79.