«Бетис» и «Реал Сосьедад» голов не забили Спорт 10 января между коллективами «Бетис» и «Реал Сосьедад» на стадионе «Бенито Вильямарин» был разыгран матч 1/8 финала Кубка Испании, завершившийся со счетом 0:0 Мадрид, , 00:21 — REGNUM 10 января между коллективами «Бетис» и «Реал Сосьедад» на стадионе «Бенито Вильямарин» был разыгран матч 1/8 финала Кубка Испании сезона 2018/19. Противостояние завершилось паритетом сторон. Статистика матча («Бетис"/"Реал Сосьедад») Удары 14/9 Удары в створ ворот 6/3 Процент владения мячом 64%/36% Нарушения правил 14/12 Поданные угловые 4/4 Стартовые составы команд на матч: «Бетис»: Роблес, Герреро, Бартра, Манди, Каналес, Карвалью, Хоакин, Гуардадо, Ло Чельсо, Санабрия. «Реал Сосьедад»: Рульи, Сальдуа, Льоренте, Эрнандес, Ле Норманд, Субельдия, Хуанми, Оярасабаль, Сурутуса, Сангалли, Орхильес. Главный арбитр матча: Сантьяго Хайме. Желтые карточки: Сальдуа — 9, Субельдия — 16, Манди — 42, Льоренте — 79.

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