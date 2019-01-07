Понедельник, 7 Января 2019 года
12:58:05 МСК

СМИ: Защитник «Фейеноорда» может перейти в «Зенит»

Спорт

Текущий контракт Сен-Жюста рассчитан до лета 2021 года

Санкт-Петербург, 7 января 2019, 12:57 — REGNUM  Защитник футбольного голландского клуба «Фейеноорд» Джерри Сен-Жюст может перебраться в состав санкт-петербургской команды «Зенит», сообщает 7 января Rijnmond.nl.

Согласно данным источника, «Зенит» предложил голландской команде за трансфер игрока сумму свыше 10 млн евро. При этом ранее в «Фейеноорде» оценивали игроками примерно в такую же сумму.

Отметим, в текущем сезоне футболист провел за клуб 13 матчей, в которых отметился одним голом. Текущий контракт Сен-Жюста рассчитан до лета 2021 года.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить