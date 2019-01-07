СМИ: Защитник «Фейеноорда» может перейти в «Зенит»

Санкт-Петербург, , 12:57 — REGNUM Защитник футбольного голландского клуба «Фейеноорд» Джерри Сен-Жюст может перебраться в состав санкт-петербургской команды «Зенит», сообщает 7 января Rijnmond.nl.

Согласно данным источника, «Зенит» предложил голландской команде за трансфер игрока сумму свыше 10 млн евро. При этом ранее в «Фейеноорде» оценивали игроками примерно в такую же сумму.

Отметим, в текущем сезоне футболист провел за клуб 13 матчей, в которых отметился одним голом. Текущий контракт Сен-Жюста рассчитан до лета 2021 года.