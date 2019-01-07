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«Шарлотт» обыграл «Финикс» в матче НБА, несмотря на 29 очков Кембы Уокера

Спорт

Встреча проходила в Финикс и закончилась со счетом 119:113 в пользу гостей

Финикс , США, 7 января 2019, 09:37 — REGNUM  Баскетбольный клуб «Шарлотт Хорнетс» победил команду «Финикс Санз» в мачте игрового дня регулярного сезона НБА, сообщает 7 января Сhampionat.com.

Встреча проходила в Финикс и закончилась со счетом 119:113 в пользу гостей. Самым результативным игроком матча стал баскетболист «Финикса» Кемба Уоркер, который набрал 29 очков. Второй по результативности у хозяев Тони Паркер (20), третий — Гильермо Эрнангомес (19)

У победителей самым результативным игроком стал Ти Джей Уоррен (23), второй по результативности Джош Джексон (22), третий — Деандре эйтон (19).

Отметим, это первая победа «Шарлот» за последние три матча и шестое подряд поражение «Финикса».

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Баскетбол
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