«Торонто» обыграл «Индиану» в матче НБА и вернул лидерство в лиге

Торонто, Канада, , 08:19 — REGNUM Баскетбольный клуб «Торонто Рэпторс» обыграл команду «Индиана Пэйерс» в матче игрового дня регулярного сезона НБА, сообщает 7 января Сhampionat.com.

Встреча проходила в Торонто и закончилась со счетом 121:105 в пользу гостей. Самым результативным игроком «Торонто» оказался Норман Пауэл, набравший в матче 23 очка. Второй по результативности Серж Ибаки (18), третий — Дэнни Грин (15).

У их соперников больше всего очков набрали Боян Богданович (21) и Виктор Оладипо (16).

Это первое поражение «Индианы» в последних семи матчах.

Отметим, по итогам игры «Торонто» вернул себе первую позицию в восточной конференции НБА. «Индиана» там же на третьем месте.