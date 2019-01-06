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Баскетболисты ЦСКА переиграли ВЭФ на турнире Единой лиги ВТБ

Спорт

92:66 (30:11, 20:23, 23:18, 19:14) в пользу ЦСКА

Москва, 6 января 2019, 15:40 — REGNUM  Московский баскетбольный клуб ЦСКА одержал победу над рижской командой ВЭФ в матче регулярного сезона Единой лиги ВТБ, сообщает 6 января Spot 24.

Игра проходила в Москве и завершилась со счетом 92:66 (30:11, 20:23, 23:18, 19:14) в пользу ЦСКА. Самым результативными игроками у победившей стороны были признаны Михаил Кулагин и Джоэль Боломбой, набравшие по 14 очков каждый. У их соперников лучшим игроком стал Артус Аусейс, который набрал в матче 16 очков.

В следующем туре ВЭФ 13 января примет у себя польскую команду «Зелена Гура», а ЦСКА 14 ноября примет у себя клуб «Химки» из Подмосковья.

Отметим, ЦСКА находится на первом месте в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, ВЭФ — на последней строчке.

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