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«Бетис» проиграл «Уэске» в матче чемпионата Испании

Спорт

Игра проходила на стадионе «Эль-Акорса» в Уэске и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев

Уэска, Испания, 6 января 2019, 07:38 — REGNUM  Футбольный клуб «Бетис» проиграл команде «Уэска» в матче 18-го тура чемпионата Испании, сообщает 6 января Сhampionat.com.

Игра проходила на стадионе «Эль-Акорса» в Уэске и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Счет открыли гости на 55-й минуте, когда их представитель Антонио Санабрио точно реализовал пенальти в ворота соперника. Однако хозяева не остались надолго в долгу и на 73-й минуте Давид Феррейро счет сравнял, а затем его партнёр по клубу Кристиан Ривера на 79-й минуте довел счет до итогового состояния.

Это поражение прервало беспроигрышную серию «Бетиса» в последних семи играх. По итогам игры «Уэска», несмотря на три полученные очка, так и осталась на последнем месте в турнирной таблице. «Бетис» занимает шестое место.

В следующем 19-м туре «Уэска» 12 января поедет в гости к «Леганесу», а «Бетис» днем позже сыграет с «Реалом».

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