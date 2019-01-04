Дубль Санти Касорлы принес «Вильярреалу» очки в матче с «Реалом»

Мадрид, , 01:19 — REGNUM 3 января между коллективами «Вильярреал» и «Реал» на стадионе «Ла Серамика» был разыгран матч 17-го тура регулярного сезона испанской Примеры 2018/19. Противостояние завершилось боевой ничьей.

В дебюте матча опытный испанский атакующий полузащитник Санти Касорла открыл счет — 1:0. Через 3 минуты Карим Бензема отличился, забив головой после навеса Лукаса Васкеса — 1:1. На 20-й минуте Рафаэль Варан впервые вывел сливочный вперед — 1:2. Голевую передачу на свой счет записал Тони Кроос. На 82-й минуте Касорла оформил дубль и спас «желтую субмарину» от поражения — 2:2.

Статистика матча («Вильярреал"/"Реал»)

Удары 12/12

Удары в створ ворот 5/6

Процент владения мячом 54%/46%

Нарушения правил 10/11

Поданные угловые 6/4

«Реал», набрав 30 очков, укрепился на 4-й позиции. «Вильярреал» с 16-ю баллами поднялся на 17-ю строчку в «зоне вылета».

Стартовые составы команд на матч:

«Вильярреал»: Асенхо, Гонсалес, Руис, Коста, Лайюн, Касерес, Форналс, Фуэго, Касорла, Морено, Чуквуэзе.

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Рамос, Варан, Кроос, Марсело, Модрич, Бензема, Каземиро, Бейл, Васкес.

Главный арбитр матча: Пабло Гонсалес Фуэртес.

Желтые карточки: Каземиро — 41, Гонсалес — 45, Рамос — 89, Коста — 90+2.

Голы: Касорла 4 — 1:0, Бензема 7 — 1:1, Варан 20 — 1:2, Касорла 82 — 2:2.