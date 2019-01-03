Батшуайи может перейти в «Кристал Пэлас»

Лондон, , 11:34 — REGNUM Бельгийский форвард лондонского футбольного клуба «Челси» Миши Батшуайи, который в настоящее время играет на правах аренда в команде «Валенсия», попал в сферу внимания другой команды Английской Премьер-лиги из Лондона «Кристал Пэлас», сообщает 3 января Daily Mail.

«Кристал Пэлас» заинтересовался Батшуайи после того как их попытка арендовать нападающего команды «Ливерпуль» Доминика Соланке сорвалась по причине травмы игрока.

Также недавно стало известно, что «Валенсия», арендующая в настоящее время бельгийца, намерена досрочно расстаться с ним в январе.

Отметим, в текущем сезоне Миши Батшуайи сыграл 21 матч во всех турнирах, в которых отметился тремя мячами.