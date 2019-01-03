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Батшуайи может перейти в «Кристал Пэлас»

Спорт

Бельгиец в настоящее время играет на правах аренда в команде «Валенсия»

Лондон, 3 января 2019, 11:34 — REGNUM  Бельгийский форвард лондонского футбольного клуба «Челси» Миши Батшуайи, который в настоящее время играет на правах аренда в команде «Валенсия», попал в сферу внимания другой команды Английской Премьер-лиги из Лондона «Кристал Пэлас», сообщает 3 января Daily Mail.

«Кристал Пэлас» заинтересовался Батшуайи после того как их попытка арендовать нападающего команды «Ливерпуль» Доминика Соланке сорвалась по причине травмы игрока.

Также недавно стало известно, что «Валенсия», арендующая в настоящее время бельгийца, намерена досрочно расстаться с ним в январе.

Отметим, в текущем сезоне Миши Батшуайи сыграл 21 матч во всех турнирах, в которых отметился тремя мячами.

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Футбол
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