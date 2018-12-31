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Макеев может перейти в команду «Рубин»

Спорт

Это наиболее вероятный вариант развития событий для 29-летнего игрока

Сочи, Краснодарский край, 31 декабря 2018, 10:18 — REGNUM  Бывший защитник футбольного клуба «Сочи» Евгений Макеев может продолжить свою игровую карьеру в составе казанской команды «Рубин», сообщает 30 декабря Матч ТВ.

Согласно данным канала, продолжение карьеры в казанском клубе — наиболее вероятный вариант развития событий для 29-летнего игрока. Ранее стало известно, что Макеев и «Сочи» расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

Макеев перешел в «Сочи» из клуба «Ростов» летом 2018 года и провел за новый клуб 7 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

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Футбол
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