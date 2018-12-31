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Мейвейзер оказался тяжелее Насукавы почти на 5 кг

Спорт

Поединок между Мейвейзером и Насукавой должен стать главным событием турнира Rizin 14

Мейвейзер оказался тяжелее Насукавы почти на 5 кг
Chamber of Fear
Флойд Мейвезер

Токио, 31 декабря 2018, 07:49 — REGNUM  Американский боксер Флойд Мейвейзер оказался на 4,6 кг тяжелее чем его партнер по будущему поединку японский кик-боксёр Тенсин Наускава. Это стало известно по итогам процедуры взвешивания бойцов на турнир Rizin 14, который пройдет 31 декабря в Сайтаме (Япония), сообщает 31 декабря Сhampionat.com.

Вес американца при взвешивании составил 66,7 кг, а его оппонента из страны восходящего Солнца — 62,1 кг. Поединок между Мейвейзером и Насукавой должен стать главным событием турнира Rizin 14.

Отметим, бой будет проведен по правилам бокса и в боксерских перчатках на 8 унций. Его исход не будет учтен в официальных документах.

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