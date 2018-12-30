Павлюченкова победила Анну Богдан на турнире в Чжэньшэне

Шэньчжэнь, Китай, , 15:26 — REGNUM Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова одержала очень убедительную победу над румынской теннисисткой Анной Богдан на турнире Shenzhen Open (Китай), сообщает 30 декабря Sport 24.

Для победы в матче Павлюченковой оказалось достаточно 53 минут, которые завершились со счетом 6:0, 6:1 в пользу российской спортсменки.

За время игры Павлюченкова один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала шесть брейк-пойнтов. Её соперница ни разу не сделала ни одной подачи навылет, дважды ошиблась при подаче и реализовала один брейк.

Во втором круге Павлюченковой предстоит встреча либо ещё с одной представительницей Румынии Ириной-Камелией Бегу, либо с одной из победивших в квалификации.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее российская теннисистка Вера Звонарева обыграла спортсменку из Таиланда Луксику Кумхум в первом туре турнира Shenzhen Open.