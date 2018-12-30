Федерер разгромил Нории на Кубке Хопмана

Перт, Австралия, , 14:47 — REGNUM Швейцарский теннисист Роджер Федерер победил с разгромным счетом британца Кэмерона Норри на турнире Кубок Хопмана, проходящем в австралийском Перте, сообщает 30 декабря Sport 24.

Швейцарец одержал сверхубедительную победу над британским теннисистом со счетом 6:1, 6:1. Федерер, являющийся третьей ракеткой мира, шесть раз подал навылет, совершил две двойные ошибки и реализовал 5 из 11 возможных брейк-пойнтов. Его оппонент не сделал ни одного брейка, дважды подал навылет и допустил 4 двойные ошибки.

Это первая победа представителей Швейцарии на турнире. Британские теннисисты выиграли два матча и два проиграли. Кроме Швейцарии и Британии в группе В Кубка Хопмана выступают команды Греции и США.

Отметим, Швейцария является действующей победительницей данного турнира.