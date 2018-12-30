«Монако» интересуется защитником «Спортинга» из Лиссабона

Монако, , 13:45 — REGNUM Футбольный клуб «Монако» намерен приобрести в свой состав аргентинского защитника клуба из Лиссабона «Спортинг» Маркоса Акуньи, сообщает 30 декабря Le10sport.com.

По данным издания, этим приобретением главный тренер «Монако» Тьерри Анри намеревается решить проблемы в обороне команды и считает, что 27-летний защитник «Спортинга» идеальная кандидатура для этого.

При этом серьезным препятствием в этом намерении «Монако» станет то обстоятельство, что недавно Акуньи продлил свой контракт с лиссабонским клубом до 2023 года.

В текущем сезоне Маркос Акуньи сыграл 13 матчей в португальском футбольном чемпионате, в которых отметился одним мячом и двумя результативными передачами.