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Кудерметова вышла в основную сетку турнира в Шэнючжне, победив Блинкову

Спорт

Спортсменка одержала нелегкую победу со счетом 6:1, 3:6, 7:6 (8:6)

Кудерметова вышла в основную сетку турнира в Шэнючжне, победив Блинкову
si.robi
Вероника Кудерметова

Шэньчжэнь, Китай, 30 декабря 2018, 12:27 — REGNUM  Российская теннисистка Вероника Кудерметова обыграла другую представительницу нашей страны Анну Блинкову и вышла в основную сетку турнира Shenzhen Open (Китай), сообщает 30 декабря Сhampionat.com.

Соперницы провели на корте 1 час 57 минут. В итоге Кудерметова одержала нелегкую победу со счетом 6:1, 3:6, 7:6 (8:6). Кроме Кудерметовой в основную сетку Shenzhen Open вышли Фан Йин Сун (Китай), Ивана Йорович (Себия) И Моника Никулеску (Румыния).

Отметим, действующей чемпионкой Shenzhen Open является румынская Симона Халеп, которая в прошлом году обыграла в финале представительницу Чехии Катержину Синякову. Призовой фонд турнира превышает 600 тысяч долларов.

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