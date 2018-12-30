Кудерметова вышла в основную сетку турнира в Шэнючжне, победив Блинкову

Шэньчжэнь, Китай, , 12:27 — REGNUM Российская теннисистка Вероника Кудерметова обыграла другую представительницу нашей страны Анну Блинкову и вышла в основную сетку турнира Shenzhen Open (Китай), сообщает 30 декабря Сhampionat.com.

Соперницы провели на корте 1 час 57 минут. В итоге Кудерметова одержала нелегкую победу со счетом 6:1, 3:6, 7:6 (8:6). Кроме Кудерметовой в основную сетку Shenzhen Open вышли Фан Йин Сун (Китай), Ивана Йорович (Себия) И Моника Никулеску (Румыния).

Отметим, действующей чемпионкой Shenzhen Open является румынская Симона Халеп, которая в прошлом году обыграла в финале представительницу Чехии Катержину Синякову. Призовой фонд турнира превышает 600 тысяч долларов.