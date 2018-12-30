«Вашингтон» победил «Оттаву» на выезде

Оттава, , 10:52 — REGNUM Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над хоккеистами клуба «Оттава Сенаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 30 декабря Сhampionat.com.

Игра проходила на льду арены «Канадиан Тайр-центр» в Оттаве. Счет в матче открыли гости голом Тома Уилсона на 8-й минуте. Затем его коллега по клубу Тайлер Льюнгтон на 17-й минуте удвоил преимущество своей команды, а на 22-й минуте Мэдисон Боуи довел этот показатель до трех шайб.

Все усилия хозяев в попытках отыграться оказались недостаточными. Несмотря на две шайбы Колина Уайта и Марка Стоуна на 25-й и 57-й минутах соответственно, победа все равно осталась за «Вашингтоном». Итоговый счет 3:2 в пользу гостей.

Отметим, это третья победа подряд для «Вашингтона» в последних играх регулярного чемпионата НХЛ.