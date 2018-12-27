Глава «ФосАгро»: Москва — кузница кадров художественной гимнастики

Москва, , 17:15 — REGNUM Президент федерации художественной гимнастики города Москвы, первый вице-президент и председатель попечительского совета Всероссийской федерации художественной гимнастики Андрей Гурьев на предновогодней встрече со спортсменками и тренерским составом подвел итоги уходящего года и наметил планы на 2019 год

Вручая награды лучшим спортсменкам, Андрей Гурьев подчеркнул, что московские гимнастки составляют костяк основного состава сборной команды России. В 2018 г. они неоднократно одерживали победы на международных турнирах серии Гран-При, этапах Кубка мира, а также самого Кубка мира, чемпионатов Европы (Гвадалахара, Испания) и мира (София, Болгария). Имена сестер Дины и Арины Авериных известны всей планете.

«Москва — кузница кадров художественной гимнастики. Здесь создана самая современная инфраструктура, собран отличный тренерский состав. Вы очень счастливые люди — занимаетесь любимым делом, каждый день одерживаете победы не только над соперницами, но прежде всего — над собой. Позвольте поздравить вас с наступающим Новым годом, пожелать крепкого здоровья, любви, счастья, дальнейших успехов, не останавливаться на достигнутом, идти только вперед!», — обратился к собравшимся Андрей Гурьев.

Напотмним, Андрей Гурьев возглавляет ФХГМ уже 8 лет. Он поблагодарил спортсменок и выразил признательность президенту Всероссийской федерации художественной гимнастики — главному тренеру сборной России Ирине Винер-Усмановой, тренерам ФХГМ, которые благодаря своему ответственному отношению, тщательной подготовке и нацеленности на победу, обеспечивают лидерские позиции наших гимнасток на международной арене.

Компания «ФосАгро», которой руководит Андрей Гурьев, помимо художественной гимнастики, поддерживает Фонд Олимпийцев России, Федерацию лыжных гонок России, Российскую шахматную федерацию и Федерацию плавания России.

Компания содействует развитию проекта «Детям России — образование, здоровье, духовность», которое создало в 2003 году. Школы и спортивные центры, действующие в рамках проекта, расположены во всех городах присутствия «ФосАгро». Одним из спортивных направлений, культивируемых в рамках «ДРОЗДа», является художественная гимнастика.

В Кировске (Мурманская область) при поддержке «ФосАгро» действует самая северная в стране школа по художественной гимнастике. На ее открытие с показательными выступлениями приезжала сборная России по художественной гимнастике во главе с президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики, заслуженным тренером России Ириной Винер-Усмановой.