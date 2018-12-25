Дзюба потренировался на ринге с бойцом UFC Волковым: видео

Москва, , 15:21 — REGNUM Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Александр Волков потренировался с нападающим петербургского «Зенита» Артёмом Дзюбой. Видео тренировки, которая состоялась в конце ноября, опубликовано 25 декабря на популярном видеохостинге.

Видео опубликовано: Zenit Football Club

«Это было нереально сложно и трудно, но очень увлекательно и интересно», — поделился впечатлениями Дзюба.

Футболист поблагодарил Александра Волкова и его команду за организованную тренировку: «Всё волшебно, круто и потрясающе».

https://www.instagram.com/p/BrzjAGpFfUQ/

Тренировка прошла в дружеской атмосфере и завершилась коротким боем. По решению судейской коллегии, которая состояла из зрителей, победу в спарринге присудили Дзюбе.