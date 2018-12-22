«Кристал Пэлас» одержал историческую победу над «Манчестер Сити»

Лондон, , 19:54 — REGNUM 22 декабря между коллективами «Манчестер Сити» и «Кристал Пэлас» на стадионе «Этихад» был разыгран матч 18-го тура регулярного сезона АПЛ 2018/19. Противостояние завершилось сенсационной волевой победой «орлов».

На 27-й минуте опорный немецкий полузащитник Илкай Гюндоган вывел «горожан» вперед, замкнув передачу Фабиана Делфа — 1:0. Через 6 минут Джефф Шлупп вновь сделал счет равным — 1:1. В следующей же атаке Андрос Таунсенд отметился забитым мячом — 1:2. В дебюте второй половины Лука Миливоевич удвоил преимущество «орлов» — 1:3. В конце матча плеймейкер сборной Бельгии Кевин Де Брёйне забил «гол престижа» — 2:3. Голевую передачу на свой счет записал Бернарду Силва.

Статистика матча («МС"/"Кристал Пэлас»)

Удары 16/5

Удары в створ ворот 5/3

Процент владения мячом 72%/28%

Нарушения правил 7/6

Поданные угловые 11/0

«Манчестер Сити» с 44-мя баллами увеличил отставание от первого места до 4-х очков. «Кристал Пэлас» набрал 18 очков и поднялся на 14-ю позицию.

Стартовые составы команд на матч:

«МС»: Мораеш, Уокер, Ляпорт, Делф, Отаменди, Стоунс, Гюндоган, Силва, Стерлинг, Сане, Жезус.

«Кристал Пэлас»: Гуайта, ван Анхольт, Томкинс, Сако, Ван-Биссака, Миливоевич, Мейер, Шлупп, Макартур, Заа, Таунсенд.

Главный арбитр матча: Андре Марринер.

Желтые карточки: Заа — 45, ван Анхольт — 75, Макартур — 80, Гуайта — 90+3.

Голы: Гюндоган 27 — 1:0, Шлупп 33 — 1:1, Таунсенд 35 — 1:2, Миливоевич (пен) 52 — 1:3, Де Брёйне 85 — 2:3.