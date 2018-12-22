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Златан Ибрагимович стал наиболее высокооплачиваемым игроком в MLS

Спорт

Согласно условиям нового контракта между футболистом и «Лос-Анджелес Гэлакси», его годовая зарплата составит от 7 до 7,5 миллионов долларов

Златан Ибрагимович стал наиболее высокооплачиваемым игроком в MLS
Ben Sutherland
Златан Ибрагимович

Лос-Анджелес, США, 22 декабря 2018, 12:07 — REGNUM  Шведский нападающий футбольного клуба MLS (главной футбольной лиги — США) «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович стал самым высокооплачиваемым игроком лиги, сообщает 22 декабря ESPN.

По данным ESPN, согласно условиям нового контракта между футболистом и «Лос-Анджелес Гэлакси», его годовая зарплата составит от 7 до 7,5 миллионов долларов.

Такой размер претендует на то, что может стать рекордным, так как на данный момент самым высокооплачиваемым игроком MLS являлся бразилец Кака. Его годовая зарплата в составе клуба «Ораландо Сити» в 2017 году составила 7,17 миллионов долларов.

Отметим, в текущем году Ибрагимович заработал в «Лос-Анджелес Гэлакси» 1,5 миллионов долларов. Он сыграл за клуб в 247 встречах прошедшего сезона, в которых забил 22 гола и сделал 10 голевых передач.

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