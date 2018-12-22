«Зенит» интересуется Дмитрием Скопинцевым

Санкт-Петербург, , 10:48 — REGNUM Футбольный санкт-петербургский клуб «Зенит» намерен получит в свой состав защитника команды «Ростов» Дмитрия Скопинцева, сообщает 22 декабря Sport 24ю

По данным издания, переговоры о переходе игрока в санкт-петербургскую команды еще не начаты, однако известно, что спортивный отдел «Зенита» изучает возможность такового. Текущий контракт Скопинцева с «Ростовом» рассчитан до лета 2023 года.

Отметим, Дмитрий Скопинцев перешел в «Ростов» в 2016 году из австрийского клуба «Лиферинг». Также в 2014—2015 годах футболист играл в молодежном составе санкт-петербургской команды. В текущем сезоне Скопинцев сыграл за «Ростов» 15 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами.