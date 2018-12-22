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Фигуристка Медведева заняла 14-е место в короткой программе на ЧР

Спорт

Спортсменка допустила две ошибки

Саранск, 22 декабря 2018, 02:33 — REGNUM  Выступление двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой в короткой программе на чемпионате России по фигурному катанию оказалось неудачным. Она заняла лишь 14-е место, сообщает «Спорт-Экспресс».

Спортсменка допустила две ошибки. Медведевой не дался каскад тройной флип-тройной тулуп, так как она не выполнила второй элемент. Также она допустила падение, выполняя двойной аксель.

Тройной риттбергер у Медведевой вышел чистым. Судьи оценили выступление на 64,24 балла.

Лучший результат (80,62 балла) в короткой программе показала Алина Загитова, второе место заняла Александра Трусова (74,96 балла), на третьем оказались Алена Косторная и Станислава Константинова (по 74,40 балла).

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря в Саранске открылся чемпионат России по фигурному катанию. На 22 декабря намечено выступление женщин в произвольной программе.

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