Фигуристы Тарасова и Морозов лидируют после короткой программы на ЧР

Саранск, , 08:17 — REGNUM Фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов лидируют после короткой программы в парном катании на чемпионате России, который проходит в Саранске. Они получили за свой прокат 80,06 балла.

На втором месте идут Наталья Забияко и Александр Энберт, выступление которых оценили на 78,53 балла. Замкнули тройку Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, получившие 74,98 балла.

Победители чемпионата России определятся 22 декабря, когда пары представят произвольную программу.

Напомним, Евгения Тарасова и Владимир Морозов являются серебряными призёрами Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане.

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