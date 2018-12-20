Четверг, 20 Декабря 2018 года
14:14:25 МСК

Алина Загитова провела первую тренировку перед ЧР по фигурному катанию

Спорт

Загитова на первой тренировке откатала произвольную программу

Алина Загитова провела первую тренировку перед ЧР по фигурному катанию
Luu
Алина Загитова

Саранск, 20 декабря 2018, 13:00 — REGNUM  Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова провела первую тренировку перед чемпионатом России в Саранске. Об этом сообщает «Спорт-экспресс».

Отмечается, что Загитова на первой тренировке откатала произвольную программу, а не короткую. При этом короткую программу Загитова будет катать в день выступления.

Напомним, короткую программу фигуристки представят на чемпионате России 21 декабря.

Читайте также: Все билеты на чемпионат России в Саранске распроданы

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Фигурное катание
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить