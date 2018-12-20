Алина Загитова провела первую тренировку перед ЧР по фигурному катанию

Саранск, , 13:00 — REGNUM Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова провела первую тренировку перед чемпионатом России в Саранске. Об этом сообщает «Спорт-экспресс».

Отмечается, что Загитова на первой тренировке откатала произвольную программу, а не короткую. При этом короткую программу Загитова будет катать в день выступления.

Напомним, короткую программу фигуристки представят на чемпионате России 21 декабря.

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