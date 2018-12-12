Все билеты на чемпионат России в Саранске распроданы

Саранск, , 21:22 — REGNUM За неделю до чемпионата России по фигурному катанию, который состоится в Саранске, все билеты на турнир распроданы. Об этом заявил вице-президент Федерации фигурного катания Мордовии, глава Федерации фигурного катания Мордовии Владимир Грибанов, сообщили ИА REGNUM в правительстве республики.

Грибанов отметил, что ситуация с билетами подтверждает высокий интерес зрителей к такому красивому виду спорта, как фигурное катание, и его растущую популярность. Причем воспитанникам и тренерам республиканской школы фигурного катания билеты будут предоставлены бесплатно.

Также вице-президент Федерации уточнил, что в этом году не было таких проблем с размещением гостей чемпионата, как на предыдущих соревнованиях, поскольку в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу были построены отели Sheraton и Mercure.

Ранее Саранск принимал чемпионат России в 2011 и 2012 годах.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, чемпионат России по фигурному катанию на коньках пройдет в Саранске с 20 по 23 декабря. Соревнования станут отборочным этапом для спортсменов на чемпионаты Европы и мира.

В соревнованиях примут участие сильнейшие фигуристы страны. В частности, олимпийская чемпионка Алина Загитова, серебряный призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева, чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева, участница Олимпийских игр Мария Сотскова; серебряные призеры Олимпийских игр в командных соревнованиях спортивные пары Евгения Тарасова — Владимир Морозов, а также Наталья Забияко — Александр Энберт; танцевальные дуэты Виктория Синицина — Никита Кацалапов, двукратные бронзовые призеры чемпионатов Европы Александра Степанова — Иван Букин, участники Олимпийских игр Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро, а также опытные Софья Евдокимова — Егор Базин; призер Олимпийских игр и чемпионатов мира и Европы в мужском одиночном катании Михаил Коляда, призеры чемпионатов мира среди юниоров и чемпионатов страны Дмитрий Алиев и Александр Самарин.

Продажа билетов на соревнования, которые пройдут в Ледовом дворце Саранска, стартовала 2 ноября.