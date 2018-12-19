«Лион» одолел «Амьен» в матче Кубка Лиги

Париж, , 22:36 — REGNUM 19 декабря между коллективами «Амьен» и «Лион» на стадионе «Стад Кредит Агикол де ла Ликорн» был разыгран матч 1/8 финала Кубка Лиги Франции 2018/19. Противостояние завершилось уверенной победой «аристократов».

На 20-й минуте молодой французский форвард Мусса Дембеле открыл счет ударом с пенальти — 0:1. Под занавес половины Бертран Траоре удвоил преимущество гостей, замкнув передачу Тангая Н’Домбеле — 0:2. На 60-й минуте Мартен Терье довел счет до разгромного — 0:3. Через 10 минут Жезон Денайер размочил счет, срезав мяч в свои ворота — 1:3. В конце матча вышедший на замену Шейк Тимите забил «гол престижа» — 2:3.

Статистика матча («Амьен"/"Лион»)

Удары 10/10

Удары в створ ворот 8/7

Процент владения мячом 48%/52%

Поданные угловые 6/3

Стартовые составы команд на матч:

«Амьен»: Дрейдер, Гуано, Аденон, Гнаоре, Мендоса, Отеро, Дибасси, Блен, Эль-Хаджам, Кужава, Бодмер.

«Лион»: Горжелин, Терье, Дембеле, Траоре, Дюбуа, Маршал, Тете, Диоп, Соле, Н’Домбеле, Тузар.

Главный арбитр матча: К. Абед.

Желтые карточки: Аденон — 19, Кужава — 31, Отеро — 39, Маршал — 39, Терье — 42, Блен — 90+2.

Красные карточки: Аденон — 26.

Голы: Дембеле (пен) 20 — 0:1, Траоре 45 — 0:2, Терье 60 — 0:3, Денайер (авг) 70 — 1:3, Тимите 90+2 — 2:3.