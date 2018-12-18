Вратарь Беленов признан лучшим игроком «Уфы» в декабре

Уфа, , 15:01 — REGNUM Лучшим футболистом «Уфы» в декабре признан голкипер Александр Беленов. Об этом 18 декабря сообщается на сайте клуба.

Беленов одержал победу в голосовании болельщиков. За вратаря отдали свои голоса 40,5% проголосовавших.

Второе место в опросе занял люксембургский полузащитник Оливье Тилль, получивший 32,4% голосов. Замкнул тройку защитник юношеской сборной России Данил Круговой, набрав 6,3%.

Добавим, что в декабре «Уфа» провела два гостевых матча чемпионата России. Обе игры завершились вничью: с «Анжи» (0:0) и «Краснодаром» (1:1).

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