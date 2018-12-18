Вторник, 18 Декабря 2018 года
16:00:14 МСК

Вратарь Беленов признан лучшим игроком «Уфы» в декабре

Спорт

Беленов одержал победу в голосовании болельщиков

Уфа, 18 декабря 2018, 15:01 — REGNUM  Лучшим футболистом «Уфы» в декабре признан голкипер Александр Беленов. Об этом 18 декабря сообщается на сайте клуба.

Беленов одержал победу в голосовании болельщиков. За вратаря отдали свои голоса 40,5% проголосовавших.

Второе место в опросе занял люксембургский полузащитник Оливье Тилль, получивший 32,4% голосов. Замкнул тройку защитник юношеской сборной России Данил Круговой, набрав 6,3%.

Добавим, что в декабре «Уфа» провела два гостевых матча чемпионата России. Обе игры завершились вничью: с «Анжи» (0:0) и «Краснодаром» (1:1).

Читайте также: Вратарь «Краснодара» Сафонов признан лучшим игроком клуба в ноябре

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить