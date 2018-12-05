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Вратарь «Краснодара» Сафонов признан лучшим игроком клуба в ноябре

Спорт

За Сафонова проголосовало 31,5% человек

Краснодар, 5 декабря 2018, 10:51 — REGNUM  Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов признан лучшим игроком команды в ноябре. Об этом 5 декабря сообщается на сайте клуба.

Сафонов был выбран лучшим футболистом месяца по итогам голосования болельщиков. За него проголосовало 31,5% человек. Второе место занял нападающий Ари (24,5%), замкнул тройку полузащитник Магомед-Шапи Сулейманов (11,2%).

Отмечается, что Сафонов стал первым в истории «Краснодара» воспитанником клубной академии, победившим в голосовании на звание лучшего игрока месяца.

Добавим, что в ноябре Сафонов сыграл два матча в Российской Премьер-Лиге, с «Енисеем» и «Арсеналом», в которых не пропустил ни одного гола.

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