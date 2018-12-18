Жозе Моуринью уволен с поста главного тренера ФК «Манчестер Юнайтед»

Манчестер, Великобритания, , 13:09 — REGNUM Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» уволил главного тренера команды, 55-летнего португальца Жозе Моуринью. Об этом сообщается на официальной сайте клуба 18 декабря. Решение об отставке вступило в силу немедленно.

«Клуб хотел бы поблагодарить Жозе за его работу в течение этого времени и пожелать ему успехов в будущем», — говорится в сообщении.

Новый главный тренер будет назначен до конца текущего футбольного сезона.

Моуринью, вошедший в список десяти величайших тренеров европейского футбола, работал с «Манчестер Юнайтед» с 2016 года.

Как сообщало ИА REGNUM, нападающий клуба, французский футболист Антони Марсьяль в ближайшем времени также может покинуть команду. Он не удовлетворен условиями нового контракта.

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