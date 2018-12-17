Аршавин: хотел завершить карьеру после ухода из «Арсенала»

Москва, , 11:38 — REGNUM Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин заявил, что хотел завершить карьеру после ухода из лондонского «Арсенала». Об этом он рассказал в интервью программе «Foot'больные люди».

«После Англии, когда выступал за «Зенит» и «Кубань» приходили мысли о завершении карьеры. Но было понятно, что этот момент рано или поздно наступит», — сказал Аршавин.

Он также добавил, что не рассматривал возможность закончить карьеру в России.

Напомним, Аршавин объявил о завершении карьеры в ноябре текущего года. До этого он в течение трёх сезонов выступал за казахстанский «Кайрат». С 2009 по 2013 год Аршавин играл в лондонском «Арсенале».

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