«Байер-04» потерпел поражение в 15-м туре Бундеслиги от «Айнтрахта»

Берлин, , 21:58 — REGNUM 16 декабря между коллективами «Айнтрахт» и «Байер-04» на стадионе «Коммерцбанк-Арена» был разыгран матч 15-го тура регулярного сезона Бундеслиги 2018/19. Противостояние завершилось победой хозяев со счетом 2:1.

На 28-й минуте счет открыл Данни да Кошта после прострела Филипа Костича — 1:0. На 57-й минуте Филип Костич удвоил преимущество в счете — 2:0. Через 8 минут Карим Беллараби сократил отставание, замкнув навес Леона Бейли — 2:1.

Статистика матча («Айнтрахт"/"Байер-04»)

Удары 13/10

Удары в створ ворот 6/5

Процент владения мячом 49%/51%

Нарушения правил 7/7

Поданные угловые 8/6

«Айнтрахт» набрал 26 очков и поднялся на 5-ю позицию. «Байер-04» с 18-ю баллами остался на 11-м месте.

Стартовые составы команд на матч:

«Айнтрахт»: Трапп, Н’Дика, Фалетт, Сальседо, Фернандеш, Костич, Гачинович, Виллемс, да Кошта, Ребич, Аллер.

«Байер-04»: Градецки, Та, Драгович, Едвай, Вайзер, Брандт, Арангис, Кор, Хаверц, Беллараби, Фолланд.

Главный арбитр матча: Феликс Брих.

Желтые карточки: Виллемс — 4, Н’Дика — 30, Аллер — 32, Сальседо — 81, Беллараби — 84, Фернандеш — 87, Аларио — 87, Гачинович — 89.

Голы: да Кошта 28 — 1:0, Костич 57 — 2:0, Беллараби 65 — 2:1.