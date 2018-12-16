Андрей Аршавин стал главой детского проекта «Сириус» в ФК «Зенит»

Санкт-Петербург, , 15:43 — REGNUM Бывший игрок футбольного санкт-петербургского клуба «Зенит» и сборной России по футболу Андрей Аршавин возглавил детский проект «Сириус», об этом 16 декабря сообщается в официальном Twitter «Зенита».

По словам самого Аршавина, которые приводит Матч ТВ, «Зенит» планирует открыть детский проект «Сириус», в рамках которого будут организованы круглогодичные тренировочные лагеря и турниры для региональных команд.

При этом экс-футболист считает, что в этой деятельности крайне важна составляющая культурная и поэтому клуб уже заключил договоры с Эрмитажем, Мариинским и Александринским дворцом для приобщения к культуре приезжающих детей.

«В целом, это пока все что могу сказать. Пока мои функции будут больше представительскими. Со временем, когда проект получит большее развитие, больше станет и обязанностей», — заключил Андрей Аршавин.

Отметим, бывший игрок является воспитанником «Зенита» и в составе клуба трижды становился чемпионом России, а также выигрывал Суперкубок Европы и кубок УЕФА. С 2016 года играл в команде из Казахстана «Кайрат» и завершил свою игровую карьеру в ноябре текущего года.